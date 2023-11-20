السويد أول بلد أوروبي يخلو من التدخين.. والسر في «كيس»





باتت السويد أول دولة في أوروبا خالية من التدخين، بفضل تداول منتج بديل مثير للجدل في الأسواق المحلية.

وبات المدخنون يستخدمون كيسًا معروفة باسم “سنوس”، الذي يتضمن التبغ الرطب، من خلال وضعه تحت الشفة العليا.

وكشفت الحكومة السويدية أن واحدًا من كل 7 أشخاص يستعملون هذا الكيس، ما ساهم في خفض عدد المدخنين ليشكلوا نسبة 5.2% فقط العام الماضي.

وباتت السويد مصنفة على أنها خالية من التدخين، بعدما قلت نسبة المدخنين عن 5% فقط.

لكن توجه السويد لقي انتقادات من البعض، خاصة أن البديل، المتمثل في كيس “سنوس”، أثار جدلًا بسبب أضراره قبل عقود، إلى حد حظر فيه الاتحاد الأوروبي استعماله.

وحصلت السويد على إعفاء من هذا القرار بعد سنوات فاوضت فيها الاتحاد الأوروبي، بحيث باتت إحدى الشركات فيها تبيع 277 مليون صندوق من هذه الأكياس.

ونقلت وكالة “فرانس برس” تصريحًا على لسان وزير الصحة السويدي ياكوب فورسمد، قال فيه إن قرار حظر التدخين في المطاعم عام 2005، ثم في الأماكن العامة في 2019 كان هامًا، موضحًا أن المواطنين أقلعوا عن التدخين بفضل أكياس “سنوس”.

واعتمدت الحكومة في السنوات الأخيرة على دعم صناعة هذه الأكياس، مع رفع قيمة الضرائب المفروضة على السجائر بنسبة 9%، مقابل خفضه عن التبغ الرطب بنسبة 20%.

العين الاخبارية