شاهد بالفيديو.. الفناة إيمان الشريف تدعم الجيش السوداني خلال حفلها الضجة بالقاهرة: (النصر للقوات المسلحة أبشروا)





أحيت المطربة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, حفلا ساهراً بأحد المسارح بالعاصمة المصرية القاهرة حضره جمهور غفير من السودانيين المتواجدين بمصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت المطربة الشابة بعدد من أغنياتها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور العريض الحاضر للحفل.

وأعلنت إيمان أثناء تقديمها لأغنية (سودانية سود) دعمها الكامل للقوات المسلحة السودانية في حربها ضد قوات الدعم السريع, حيث رددتها (النصر للقوات المسلحة أبشروا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين