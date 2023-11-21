شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني أغنيتها المؤثرة (يا دروب لي وين تودي) خلال حفلها الضجة بالقاهرة وتبكي الحاضرين





أحيت الفنانة السودانية الشهيرة إيمان الشريف, حفلاً ساهراً بأحد المسارح بالعاصمة المصرية القاهرة حضره جمهور غفير من السودانيين بمصر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تغنت الفنانة الشهيرة بعدد من أغنياتها المشهورة التي تجاوب معها الجمهور الحاضر.

ومن ضمن الأغنيات التي قدمتها إيمان الشريف, الأغنية الشهيرة والمؤثرة (يا دروب لي وين تودي) والتي كانت “تتر” لإحدى المسلسلات, وشاركها فيها بالغناء المطربين محمد الطيب وعلي الشيخ.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أكد المتابعون أن الجمهور الحاضر للحفل ذرف الدموع لحظة ترديد المطربة لأغنيتها المؤثرة (يا دروب لي وين تودي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين