من بينها حفل في الرياض، مفاجآت بالجملة من محمد رمضان خلال الفترة المقبلة





يستعد الفنان محمد رمضان لتحضير مفاجآت بالجملة، للجمهور خلال الفترة المقبلة ليجدد نشاطه الفني، بعد طرحه مؤخرا لأغنية “غمزة ونظرة” التي طرحها خلال الفترة الماضية.

يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير فيلمه السينمائى الجديد الذي يحمل طابع تاريخي أكشن ويحمل اسم “أسد أسود” خلال مطلع الشهر المقبل..

والفيلم يدور فى إطار تاريخي ويتناول جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة معاصرة، شارك فى بطولة أسد أسود كل من شريف سلامة وماجد الكدواني وخالد الصاوي ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد عبد الحميد ونجوم من السودان كمحمود السراج وإسلام مبارك.

كما يحيي النجم محمد رمضان حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض ومن المقرر إقامة الحفل يوم 24 نوفمبر الجاري.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل محمد رمضان في السعودية تذاكر الحفل وجاءت كالآتي: فئة الدائرة الذهبية 230 ريالا سعوديا، الفئة الذهبية 175 ريالا سعوديا، الفئة الفضية 115 ريالا سعوديا، وتذاكر الدخول العامة 115.

كما يستعد محمد رمضان لطرح عدد من الأغاني الجديدة علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، ومن المفترض أن يكشف تفاصيلهم قريبا.

بوابة فيتو