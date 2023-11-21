بالصور.. قائد الفرقة (14) مشاة بكادوقلي يتسلم وثبة المودة لدعم الجيش





قال قائد الفرقة ١٤مشاة، اللواء ركن فيصل مختار الساير، إن أبطال الفرقة ١٤ مشاة هجانة قد ولدوا من بطون أمهاتهم أحرار ولن يركعوا إلا لله.

جاء ذلك لدى تسلمه وجبة الجندي فى الخطوط الأمامية المقدمة من مشغل المودة للأعمال المتكاملة بكادقلي، مرحبا بالمجهود الكبير المقدم.

وأضاف أن الأمهات بجنوب كردفان ظللن يزودن الفرقة بالأبطال والدعم والسند. وأردف قائلا: “نحن في الفرقة ١٤ مشاة قابضين على الزناد من أجل حماية الوطن ومكتسباته”.

وأكد فيصل بأن القوات المسلحة في خط الهجوم لتطهير كافة مناطق كادوقلي. وأبدى ثقته في وقفة مجتمع الولاية وتضامنه مع القوات المسلحة. واختتم حديثه بالشكر للأمهات بمدينة كادوقلي وأسرة مشغل المودة للأعمال المتكاملة.

من جانبها أوضحت الأستاذة صافية عبدالرحيم، مديرة مشغل المودة للأعمال المتكاملة، أن القوات المسلحة ظلت تبذل الروح والدم رخيصة في تثبيت أركان الولاية وأسكتت أصوات مدافع العدو التي كنا نسمعها باكرا.