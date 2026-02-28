أوقاف سنار تعلن كفالة 100 أسرة وإنارة المساجد بالطاقة البديلة والتوسع في التحول الرقمي

أعلن مدير ديوان الأوقاف بولاية سنار دكتور نور الدائم المهدي، عن اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بتجديد عقود العقارات الوقفية للعام 2026، مؤكداً توثيق العقود مع جميع المستأجرين عبر الإدارة القانونية بعد فراغ اللجنة العليا من أعمالها.

​وأوضح دكتور نور الدائم في تصريح (لسونا) أن ولاية سنار باتت خالية تماماً من التعديات على الأراضي والعقارات الوقفية، مشيراً إلى أن الديوان يمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي وتحديث أنظمته الإدارية، وذلك لتجاوز آثار التخريب التي طالت أجهزة الحاسوب من قبل المليشيا المتمردة.

​وكشف مدير الأوقاف عن ملامح الخطة القادمة التي تتضمن تنفيذ مشروعات استثمارية ومنتجة حول المساجد بالولاية، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص عبر نظام العطاءات لضمان الشفافية، وتبني فكرة إنشاء صناديق وقفية متخصصة لدعم المجتمع.

​وفي إطار الدور التكافلي أكد المهدي كفالة الديوان لـ 100 أسرة من الأيتام بالولاية، معلناً عن ترتيبات لدعم قطاعي الصحة والتعليم. وأشار إلى تنفيذ سلة رمضان لشريحة الأئمة والدعاة تليها نفرات تستهدف أسر الشهداء والأسر المتعففة، مشدداً على الالتزام الصارم بـشرط الواقف وعدم تجاوز المصارف الشرعية المحددة.

​وأبان المهدي أن الديوان قام بصيانة وتهيئة المساجد الوقفية وتزويدها بأنظمة الطاقة البديلة لضمان استمرار الإنارة والخدمات، مؤكداً أن صيانة المساجد عملية دورية يقوم بها الديوان بانتظام.

​واختتم مدير الأوقاف حديثه بالإشارة إلى أن الديوان يعمل عبر قنوات رسمية، وإدارة مالية منضبطة، ومراجعة قانونية دقيقة تحت إشراف كادر مؤهل ومتدرب.