سياسية
جاهزية كافة أجهزتها العسكرية والشرطية والأمنية.. الشمالية بصدد مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية
عقدت اللجنة الإعلامية لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الشمالية الإلكترونية اجتماعها الثاني اليوم بدنقلا برئاسة الدكتور سعيد جلال سعيد، رئيس اللجنة واستعرض الاجتماع تصورات القطاعات الإعلامية المختلفة، وهي القطاع الإلكتروني والقطاع الرسمي والقطاع التفاعلي توطئة لرفعها للجنة العليا للمشروع.
وأكد رئيس اللجنة الإعلامية للمشروع على ضرورة وضع خطة إعلامية تعبوية قبل وأثناء وبعد إنفاذ المشروع وعكسها عبر وسائل الاعلام المختلفة وتوعية المجتمع بأهمية المشروع والتحول الرقمي وجعل الولاية الشمالية في مصاف الولايات إلكترونيا وتقدم مؤسساتها نحو تقديم الخدمات للمواطن بالسرعة المطلوبة والجودة العالية.
ودعا كافة مؤسسات وقطاعات وفعاليات الولاية للتفاعل والتجاوب مع مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية حتى يحقق أهدافه المرجوة.
من جانبها أوضحت مدير فريق تطوير الأعمال في المركز القومي للمعلومات عضو اللجنة الاعلامية، المهندس سهي إبراهيم عبد الرحيم، في تصريح لسونا أن المشروع هو عبارة عن تطبيق رقمي يسهل على المواطن الوصول للخدمات الحكومية الرسمية بصورة سهلة وسريعة عبر منفذ واحد، كما يتيح المشروع خدمة معلومات عن الولاية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على المستوي الاتحادي والولائي والمحلي.
وأعلنت حكومة الولاية الشمالية عن جاهزية كافة أجهزتها العسكرية والشرطية والأمنية لحماية المواطنين والممتلكات والتصدي لأي مهددات أمنية.
وأكد والي الولاية الشمالية رئيس لجنة الأمن، الأستاذ الباقر أحمد، على دعمهم ومساندتهم للقوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية المساندة لها حتى تقوم بدورها في حماية البلاد .
وقال خلال مخاطبته اليوم برنامج إظهار القوة الذي نفذته القوات المشتركة إن الجيش والشرطة والأمن يعملون على مدار الساعة حماية للمواطنين وحفظا للأمن والإستقرار، مشيدا بدعم الشعب السوداني ووقفته مع قواته المسلحة في خندق واحد.
وشدد على أهمية مواصلة دعم وإسناد القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن من قبل المواطنين مضيفا أن برنامج إظهار القوة يهدف لبث الإطمئنان في قلوب المواطنين وأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى جاهزة للتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الولاية.
من جانبه قال مدير شرطة الولاية الشمالية مقرر لجنة الأمن، لواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد الأمين، إن طابور إظهار القوة وتأكيدا على ان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها كاملآ مؤكدا أن أجهزة الشرطة بكافة مسمياتها جاهزة لحماية الوطن والمواطنين وستظل عينا ساهرة ويد أمينة كما العهد بها.
وناشد المواطنين بضرورة عدم الإلتفات لأي شائعة مغرضة تأتي من ضعاف النفوس، مشيدا بوقفة المواطنين ودعمهم وإسنادهم للقوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن، مجددا ثقته في أن المواطنين وأجهزة الأمن والشرطة جميعهم يعملون على بسط الأمن والإستقرار والحفاظ على الممتلكات.
وتجولت اليوم قوة من الجيش والشرطة وأجهزة الأمن في طابور لإظهار القوة والجاهزية وطافت شوارع مدينة دنقلا ومناطقها المختلفة وأسواقها ووجدت القوة التحية من المواطنين الذين يعلقون آمالهم العريضة في جيشهم وقوات الشرطة والأمن في أن تظل هذه الولاية عصية على المتربصين بها.
سونا
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