مصدر مقرب يعلق على «إلغاء جهات إنتاج تعاقدها مع بيومى فؤاد»





تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أنباء عن إلغاء عدة شركات إنتاج تعاقدها مع الفنان بيومى فؤاد فى أفلام سينمائية مختلفة، دون تقديم أى مصادر موثوقة تؤكد صحة هذه الأنباء.

نفى مصدر مقرب من النجم بيومى فؤاد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ما تردد عن فسخ أى عقد معه، مؤكدًا أن بيومى فؤاد عاد إلى مصر مؤخرًا ويستعد لتصوير فيلمه الجديد «جوازة توكسيك» مع النجمة ليلى علوى خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأشار المصدر إلى أن بيومى فؤاد لا يزال ملتزمًا بعقوده مع عدة شركات إنتاج لتقديم أفلام سينمائية أخرى فى المستقبل القريب، وأن ما يتم تداوله عن إلغاء هذه العقود هو مجرد شائعات لا تستند إلى أى حقائق.

يذكر أن الفنان بيومى فؤاد شارك فى موسم الرياض بعرض مسرحيتين هما «زواج اصطناعي» و«تطبق الشروط والأحكام»، وحققا نجاحًا كبيرًا وإقبالًا جماهيريًا واسعًا، كما أنه من المقرر عرض مسرحية «إزاى تخنق جارك» فى موسم الرياض وجدة خلال الفترة القادمة.

وعبر الناقد طارق الشناوى عن رأيه فى ما يتعرض له الفنان بيومى فؤاد من شائعات، قائلًا إنه لا يصدق أن هناك أى شركة قامت بفسخ عقدها معه، موضحًا أن بيومى فؤاد له جمهوره ومكانته فى الساحة الفنية وأن أى تصرف متسرع فى ظل الغضب يكون مؤقتًا ولا يؤثر على مسيرته الفنية.

وأضاف «الشناوي» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «أعتقد أن ما يقال عن فسخ العقود وما شابه هو شائعات لأن بيومى فؤاد له جمهوره وحتى لو حدث أى انخفاض فى عدد متابعيه على الفيسبوك فهذا لا يعنى شيئًا، فقد حدث ذلك مع بعض النجوم بعد ثورة 25 يناير ولم يتأثر أدائهم أو شعبيتهم، فالأمور تعود إلى طبيعتها بعد فترة والناس تحكم على الفنان بعمله وليس بموقفه».

المصري اليوم