صحة البحر الأحمر تطلق حملة الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض





أطلقت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر مساء أمس حملة الرش الجوي لمكافحة نواقل الأمراض بمدينة بورتسودان، حيث شهد تدشين الحملة بكلية علوم الطيران ببورتسودان اليوم والي البحر الاحمر المكلف أ٠ فتح الله الحاج أحمد، وزير الصحة الاتحادي د٠هيثم محمد إبراهيم، مدير عام قطاع الصحة د٠احلام عبد الرسول موسي، قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية لواء ركن محمد عثمان محمد حمد، قادة الوحدات العسكرية بالمنطقة، لجنة امن الولاية، مدراء منظومة الصناعات الدفاعية، رئيس اللجنة الصحية اللوجستية بوزارة الصحة الاتحادية د ٠خليل محمد إبراهيم، مدير الإدارة العامة لصحة البيئة ورقابة الأغذية أ. نجلاء أحمد ماقيت ومدير العامة للطوارئ أ. هشام عثمان. وتحدث والي ولاية البحر الأحمر شاكراً القوات المسلحة في دعم جهود الولاية في الخدمات المختلفة والصحية واليوم بوصول طائرة الرش من منظومة الصناعات الدفاعية بتوجيه من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يأتي في إطار المعالجة لمكافحة الناقل وأشاد بالدور الفاعل لوزارة الصحة الاتحادية ودعمها المتواصل لصحة الولاية. فيما أكد وزير الصحة الاتحادي علي مواصلة الجهود بكل الطرق لمكافحة نواقل الأمراض مشيراً إلى أن الرش بالطائرة يعد من الطرق الناجحة للمكافحة مشيراً لأهمية دور رقابة الأغذية وصحة البيئة والمياه السليمة وجمع النفايات والنظافة وتفعيل قانون الصحة العامة شاكراً قوات الشعب المسلحة ودعمها اللوجستي بتوفير طائرة الرش، مشيراً إلى أن وزارة الصحة قامت بتوفير المبيدات لإنطلاقة الحملة مثمناً دور إدارات صحة البيئة والطوارئ بالولاية في مكافحة الأوبئة بالولاية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف والمتابعة داعياً المجتمع المساهمة في عمليات المكافحة وقال إن الرش بالطائرة مهم ولكن لا يغني عن تكامل التدخلات الأخري من مكافحة واصحاح وسلامة مياه.

فيما كشف قائد منطقة البحر الأحمر العسكريه اللواء ركن محمدعثمان محمد حمد ان وصول طائرة رش نواقل الأمراض من الذباب والبعوض إلى الولاية وذلك بغرض رش جوي يومي يشمل كل أحياء بورتسودان وذلك إيماناً منا بحماية المواطن أمنياً وصحياً تأتي مجهوداتنا بهذه المساهمة المتواضعة وسنبذل قصاري جهدنا من أجل خدمة المجتمع لأن المواطن خط أحمر، وأضاف أن القوات المسلحه تعمل في كل الظروف أمناً وسلماً مطالبات بضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية بغرض العبورإلى برالأمان ولا يتم ذلك إلا من خلال حملات إعلامية توعوية عبر كافة وسائط الإعلام المقروءة، المرئية والمسموعه بغرض مكافحة الأمراض. وأضافت مدير عام قطاع الصحة أننا ندشن الحملة التي انطلقت (اليوم) بدعم من وزارة الصحة الإتحادية، الولاية، قيادة المنطقة، منظومة الصناعات الدفاعية والتصنيع الحربي والتي تستمر لمدة أسبوعين لمكافحة الناقل، فيما أكدت نجلا ماقيت عن أهمية الحملة شاكرة كل الجهات التي اسهمت في إنجاح الحملة. وأشارت لأهمية الحملة في مكافحة الحشرات الطائرة في فصل الخريف، وسيصاحب الرش الجوي برنامج مكثف بمحلية بورتسودان حملات رش أرضي لمكافحة البعوض في أطواره المختلفة بالرش بالطلمبات المحمولة بالكتف والماكينات بالعربات، كما أشارت إلى سلامة المبيد المستخدم (الاكوازرين سوبر) وهو معتمد من وزارة الصحة الاتحادية٠ شاكرة جهود وزارة الصحة الاتحادية ودورها الهام في إنجاح الحملة ودعم القوات المسلحة ومنظومة الصناعات الدفاعية.

سونا