مش هيصور فيلم عشان الجمهور.. طارق الشناوي يكشف كواليس حالة عادل إمام الصحية





أكد الناقد الفني طارق الشناوي، الذي يعتبر عادل إمام أيقونة الفن المصري، أن الفنان يظل محط اهتمام الجماهير.

ومن خلال حواره مع الإعلامية اسما ابراهيم في برنامج “حبر سري” على قناة “القاهرة والناس”، أوضح الشناوي أن شقيق الزعيم، المنتج عصام إمام، يؤكد بانتظام على حالته الصحية.

وفي وقت سابق، أثيرت شائعات حول وفاة الزعيم، إلا أن نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، نفى تلك الأقاويل بشكل قاطع.

وأكد زكي أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وأنه في حالة جيدة على الصعيدين الصحي والفني.

صدى البلد