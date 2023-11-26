قصة مؤثرة لأسرة سودانية استأجرت منزل بإحدى الولايات من شاب وبعد أيام تفاجأت الأسرة بصاحبة المنزل تعود من السفر وتريد منزلها وبعد أن تفهمت قصتهم أكرمتهم كرم حاتمي وشاركتهم المنزل ونحرت لهم الذبائح





نشرت إحدى الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان قصة مؤثرة تفاعل معها الآلاف من المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن القصة تحكيها إحدى النساء النازحات من الخرطوم إلى الولايات بسبب الحرب الدائرة في العاصمة.

حيث قالت في قصتها: (نحن اسره نازحين وكنا بنفتش فى بيت إيجار ، فى واحد أجر لينا بيت عمتو كانت مقيمة في قطر ورجعت فجأة من السفر وفتحت باب البيت بمفتاحها وشايلة شنطها حقت السفر وبقت تكورك انتو منو والدخلكم بيتى شنو وانزعجت جدا ولا هى فاهمه حاجه ولانحن فاهمين).

وأضافت: (المهم هدينها وبرواقة كدة حكينا ليها القصة عرفت انو ود اخوها أجر لينا البيت بدون علمها ونحن ماعارفين وهو كمان ما اتوقع انها ترجع قريب, ولما عرف انها وصلت هرب ولاية تانية وقفل تلفونو لانه ماخد قروش الإيجار مقدم لكم شهر ومحرج من عمتو ومن تصرفه لانه ما استأذنها.).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (المهم ست البيت طلعت اصيلة وكريمة جدآ واتفهمت الوضع واننا نازحين من الخرطوم بسبب الحرب وقعدت معانا فى البيت وفضينا ليها غرفة واتفهمت الظروف النحن فيها وحلفت يمين اننا مانطلع من البيت وقالت لينا انتو ربنا رسلكم لى وضيوفي وماف زول بطرد ضيوفه وحقيقة نحن كنا محرجين جدا من الموقف البايخ الدخلنا فيهو ولد اخوها ونحن ماعارفين حاجه.).

وواصلت سردها: ( في المساء اتفاجأنا انها فتحت الشنط بتاعتها ووزعت لينا ملابس جديدة وادت اي واحد من اولادي لبسة وهدايا وشاركتنا المواد التموينية الجايباها معاها من الخارج وطلبت مننا نأخد راحتنا بالكامل ونعتبر البيت زى بيتنا.).

وختمت صاحبة القصة قصتها قائلة: (تانى يوم جابت ليها خروف ضبحته وقالت لينا دى كرامه ليكم ولى عيالكم انكم طلعتوا سالمين من الحرب وما جاتكم حاجه ، وكل الجيران كانوا مفتكرين إننا من اهلها وجابتنا ليها ظروف الحرب وماف زول مصدق إننا غرباء ويادوب اتعرفنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين