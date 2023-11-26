قصة مؤثرة لأسرة سودانية استأجرت منزل بإحدى الولايات من شاب وبعد أيام تفاجأت الأسرة بصاحبة المنزل تعود من السفر وتريد منزلها وبعد أن تفهمت قصتهم أكرمتهم كرم حاتمي وشاركتهم المنزل ونحرت لهم الذبائح

نشرت إحدى الصفحات التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان قصة مؤثرة تفاعل معها الآلاف من المتابعين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن القصة تحكيها إحدى النساء النازحات من الخرطوم إلى الولايات بسبب الحرب الدائرة في العاصمة.
حيث قالت في قصتها: (نحن اسره نازحين وكنا بنفتش فى بيت إيجار ، فى واحد أجر لينا بيت عمتو كانت مقيمة في قطر ورجعت فجأة من السفر وفتحت باب البيت بمفتاحها وشايلة شنطها حقت السفر وبقت تكورك انتو منو والدخلكم بيتى شنو وانزعجت جدا ولا هى فاهمه حاجه ولانحن فاهمين).
وأضافت: (المهم هدينها وبرواقة كدة حكينا ليها القصة عرفت انو ود اخوها أجر لينا البيت بدون علمها ونحن ماعارفين وهو كمان ما اتوقع انها ترجع قريب, ولما عرف انها وصلت هرب ولاية تانية وقفل تلفونو لانه ماخد قروش الإيجار مقدم لكم شهر ومحرج من عمتو ومن تصرفه لانه ما استأذنها.).
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