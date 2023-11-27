اجتماع موسع بمفوضية العون الانساني يبحث ترتيبات نفير تاهيل سد سودا





رأس الاستاذ داؤود ادريس داؤود مفوض العون الانساني باقليم النيل الازرق بمكتبه اليوم الاجتماع الموسع مع عدد من المنظمات العاملة في مجال المياه وذلك بمشاركة الاستاذ عبدالله كليقة نائب المفوض والاستاذ هاشم اورطة مفوض العودة الطوعية والباشمهندس الطيب احمد خليفة جاروط المدير العام لهيئة مياه الشرب .

وبحث الاجتماع موقف الترتيبات والالتزامات من جانب المنظمات تجاه نفير تاهيل سد سودا بمحافظة باو.

وامتدح الاستاذ داؤود ادريس داؤود الادوار الكبيرة التي ظلت تضطلع بها المنظمات بالاقليم مشيرا الى ان مشروع نفير تأهيل سدا سودا يكتسب اهميته في الحاجة الماسة لخدمات المياه خاصة وان منطقة سودا تشهد عودة طوعية وتدفقات مستمرة للعائدين مما يحتم توفير الخدمات الاساسية بالمنطقة وفي مقدمتها خدمات مياه الشرب باعتبارها شريان الحياة وةدعا المنظمات لوضع اعتبار للقيد الزمني ومقابلة احتياجات العائدين .

واستعرض الاستاذ هاشم اورطة مفوض العودة الطوعية مخرجات الاجتماع السابق مع المنظمات العالمية والوطنية والتاكيد على اهمية مشروع نفير سد سودا وضرورة السعي الجاد لتوفير الخدمات واستعجال الترتيبات في اقرب وقت وامن على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لاستكمال الترتيبات واعلان انطلاقة اعمال التاهيل.

وفي ذات السياق قدم الباشمهندس الطيب جاروط المدير العام لهيئة الشرب تنويرا مفصلا حول الترتيبات التي تم انجازها من قبل هيئة مياه الشرب باعتبارها الجهة الفنية حيث تم اعداد الدراسة اللازمة وتقسيم المشروع الى مراحل واقسام مكملة لبعضها البعض، مبينا ان المنظمات ( رعاية الطفولة العالمية – ادرا – اليونسيف – اللجنة الدولية للصليب الاحمر – ويرلدفيشن) التزمت بما يليها في المشروع.

وجدد الطيب جاهزية الهيئة للاشراف على كافة اعمال الصيانة والتاهيل بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات الصلة.