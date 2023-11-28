برفقة حسام حبيب.. أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب





تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، للمشاركة في حفل روائع السنباطي والمقرر إقامته في 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال بروفات حفل روائع السنباطي، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

صدى البلد