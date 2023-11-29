ترتيبات لانعقاد ملتقى الدراميين بالشمالية





يواصل المجلس الأعلى للثقافة والاعلام بالولاية الشمالية ترتيباته لانعقاد ملتقى الدراميين التمهيدي بالولاية في الثاني من شهر ديسمبر المقبل برعاية الامين العام للمجلس الاستاذة تقوي بدوي احمد حسين وإشراف مدير الادارة العامة للفنون المسرحية الاستاذ مدثر عبد السلام.

و يشتمل برنامج الملتقي على تحسين البيئة الداخلية لمسرح مهيرة بدنقلا وورشة مناقشة قضايا الدراميين والمسرحيين وتقديم العديد من العروض المسرحية.

وأكدت الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والاعلام في تصريح لسونا أن الملتقى التمهيدي للدراميين يأتي ضمن خطة المجلس للعام الحالي ويهدف إلى لم شمل الدراميين والتفاكر والتشاور حول قضاياهم ووضع رؤية واضحة وعكس ما تزخر به الولاية من ثقافات والخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالعمل الدرامي والمسرحي.

وأشارت إلى مواصلة جهود المجلس وإهتمامه بالدراميين والمسرحيين تأكيدا لدورهم الكبير وسط المجتمع وقالت إن العاشر من شهر ديسمبر المقبل يشهد قيام الملتقي التمهيدي للموسيقيين توطئة لقيام الملتقى العام الجامع للدراميين والموسيقيين مطلع العام 2024م.