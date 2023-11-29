هزار: التنوع الثقافي لإثبات الهوية السودانية احد برامج المرحلة المقبلة





كشفت وزيرة الشباب والرياضة هزار عبد الرسول بأن الفترة المقبلة ما بعد الحرب ستشهد عملا مكثفا عبر محاور ترتكز على التنوع الثقافي لإثبات الهوية السودانية وقوافل السلام والتنمية المستدامة والاقتصاد.

واوضحت الوزيرة في تصريح لها لوكالة السودان للانباء عقب اجتماعها مع قطاع التوجيه بوزارة التربية بالبحر الأحمر برئاسة الاستاذة منى عبد الله مدير القطاع، بأن الاجتماع ناقش وضعية الشباب والرياضة وطرح عددا من المفاهيم المتعلقة بتطوير العمل بالولاية.

وأمن الاجتماع على عقد لقاء مع والي البحر الأحمر لمناقشة كيفية الاستفادة من صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية.