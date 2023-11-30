نبيلة عبيد تطير إلى جدة لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر





سافرت الفنانة نبيلة عبيد إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا لمدينة جدة لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى والذى من المفترض إقامته بدءًا من مساء الخميس وحتى 9 من شهر ديسمبر القادم.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لها من داخل الطائرة التى تقلها إلى مدينة جدة وعلقت عليها قائلة: في الجو الى مدينة جدة.

حوجن‬ هو فيلم افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي وهذه المرة الأولى التي يفتتح فيها المهرجان فيلماً سعودياً.

ويصنف الفيلم من أفلام الفانتازيا الرومانسية وهو مقتبس من رواية “حوجن ” للروائي إبراهيم عباس والتي تروي قصة جني طيب يعيش بين البشر في مدينة جدة و يقع في حب إنسية.

الفيلم من بطولة براء عالِم ونايف الظفيري ونور الخضراء والعنود سعود ومن إخراج ياسر الياسري.

والفيلم إنتاج شراكة عبر اتفاقية بين شركة إيمج نيشن أبوظبي وفوكس سينما واستوديوهات “MBC”.

يُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

صدى البلد