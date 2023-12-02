روضة الحاج: يا بنتُ لستِ نبيةً كي تزرعي الغفرانَ في فلواتهم غيماً يسح ولا ملاك!

كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” على صفحتها الرسمية قصيدة جديدة، جاء فيها:

يا بنتُ !

كيف عبرتِ هذا التيهَ وحدكِ

مَنْ هداكْ !؟