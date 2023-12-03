ثقافة وفنون

الرايق.. نبيل شعيل يشعل حماس جمهوره السعودي في موسم الرياض

2023/12/03

أحيا الفنان نبيل شعيل، حفلا غنائيا ساهرا له مع الفنانين خالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، ليلة أمس السبت 2 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام-عدة مقاطع فيديو من حفل نبيل شعيل أمس.

وأدى نبيل شعيل، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يا عسل، وينك، ندمان، الرايق) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

صدى البلد

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