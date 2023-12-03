مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث سير بالشيخ زايد





أعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة عن وفاة الفنان أشرف عبدالغفور ، عن عمرًا يناهز 81 عامًا بعد تعرضه لحادث سير يوم الأحد.

وأضاف أشرف زكي في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن الحادث كان منذ قليل، وهو حاليًأ في مستشفي الشيخ زايد.

يذكر أن الراحل أشرف عبدالغفور هو والد النجمة ريهام عبدالغفور، وقدم أخر أعماله مسلسل رشيد في رمضان الماضي من بطولة محمد ممدوح ونجلته النجمة ريهام عبدالغفور وإخراج مي ممدوح.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور ولد في 22 يونيو 1942 ، من مواليد مدينة المحلة الكبرى وهو نقيب المهن التمثيلية السابق.

حياته الفنية

اشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية حصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015.

شهد المسرح أولى خطواته الفنية، وكانت البداية عام 1962 من خلال مسرحية «جلفدان هانم». وآخر أعماله المسرحية دور «جلوستر» في مسرحية «الملك لير» عام 2008 بطولة يحيى الفخراني وإخراج أحمد عبد الحليم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى عن رواية الأديب العالمي شكسبير.

المصري اليوم