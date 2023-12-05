“بتهمة الاحتيال”.. ترامب يواجهه حكما نهائيا في نيويورك الأسبوع المقبل





كشفت مصادر أميركية أنه من المحتمل أن يصدر الحكم في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك الأسبوع المقبل.

وبعد شهادات أولاده وطلب بطلان المحاكمة من قبل محاميه، تقترب المحاكمة وهي مجرد واحدة من مشاكل ترامب القانونية العديدة، من نهايتها وفقا لموقع “أكسيوس”.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، وتعد محاكمة نيويورك واحدة من عدة محاكمة من المتوقع أن يواجهها ترامب قبل انتهاء انتخابات 2024.

وإذا ثبتت مسؤوليته، فقد تكون هناك تداعيات كاسحة على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024، وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته عقوبات مالية شديدة وقيودًا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.

ومن المتوقع أن يقف ترامب، الذي أدلى بشهادته في القضية الشهر الماضي، مرة أخرى في 11 ديسمبر كشاهد أخير في المحاكمة قبل أن ينهي محاموه قضيتهم.

وكان الادعاء استأنف مرافعته بعد شهادة إيفانكا ترامب.

وتجدر الإشارة إلى أن القاضي آرثر إنجورون قد حكم بالفعل قبل المحاكمة بأن ترامب ارتكب بما وصفه سنوات من الاحتيال من خلال تضخيم ثروته وأصوله، مما أدى إلى تضييق نطاق القضية.

ما تزعمه الدعوى

ورفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى مدنية العام الماضي تتهم فيها ترامب وأفراد عائلته بالاحتيال المالي. وزعمت أن ترامب والأشخاص الذين يعملون معه قاموا بتضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار لأكثر من عقد من الزمن.

كما اتهمت جيمس ترامب والعاملين معه بإدخال إيصالات مالية كاذبة في السجلات التجارية، وتزوير البيانات المالية، وارتكاب عمليات احتيال في مجال التأمين ، وطلب النائب العام تغريم ترامب ما يصل إلى 250 مليون دولار.

شهادات عائلية

وأدلى ثلاثة من أبناء ترامب بشهادتهم في القضية، كما ورد اسم ابنيه، دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، في الدعوى، ونفى ابنه ترامب جونيور أن يكون له أي دور في إعداد البيانات المالية لمنظمة ترامب، قائلا خلال شهادته إن محاسبين قاموا بإعدادها.

وفي الوقت نفسه، سعى إريك ترامب إلى التمييز بين السجلات المالية العامة التي تم إنشاؤها لمنظمة ترامب وبيانات الوضع المالي، وشهدت إيفانكا ترامب، التي طُردت من الدعوى القضائية، بأنها لم تشارك في إعداد البيانات المالية لوالدها.

المثول أمام المحكمة

وتوقف ترامب عدة مرات في قاعة المحكمة أثناء الحملة الانتخابية. ومثل أمام محكمة مانهاتن لبدء المحاكمة قائلا إنه يريد المثول شخصيا “لمشاهدة مطاردة الساحرات” بنفسه. وليس على ترامب أي التزام قانوني بحضور المحاكمة وهو يفعل ذلك طواعية.

ووقف ترامب أيضًا على المنصة لمدة أربع ساعات تقريبًا الشهر الماضي، وقدم شهادة تشاجر فيها مع القاضي. ومن المتوقع أيضًا أن يعود إلى محكمة مانهاتن هذا الأسبوع.

ورفض قاضي ولاية نيويورك طلب ترامب ببطلان المحاكمة الشهر الماضي، وكان محامو ترامب قد طلبوا بطلان وإلغاء المحاكمة، متهمين القاضي بالتحيز ، ودافع إنجورون عن نفسه وعن كاتبه القانوني الذي هاجمه ترامب بشدة.

ويمنع على ترامب ومحاميه من الاستخفاف بموظفي المحكمة ، وفرض إنجورون غرامة على ترامب مرتين لانتهاكه الأمر.

العربية نت