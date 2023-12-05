وفاة ناهد فريد شوقى وصلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد





توفيت المنتجة ناهد فريد شوقى وتسبب وفاتها فى صدمة كبيرة بالوسط الفنى خاصة أنها تنتمى إلى عائلة فنية حيث والدها الملك فريد شوقى.

ونشرت الفنانة آية سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى.

وقالت آية سماحة: لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله أمى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

أسست المنتجة ناهد فريد شوقي شركة الإنتاج الخاص بها والتي تحمل اسمها، وأنتجت الكثير من الأفلام المصرية التي تركت بصمة في السينما المصرية، منها فيلم “لا تبكي يا حبيبي”، وفيلم “هيستريا”، وفيلم “من نظرة عين”، كما عملت ناهد فريد شوقي كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبى”.

صدى البلد