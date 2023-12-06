مفاجأة هنري كيسنجر قبل وفاته .. مهندس السياسة الخارجية الأمريكية توقع زوال إسرائيل





صرح هنري كيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة، لمراسل شبكة سي إن إن عن توقعاته القاتمة فيما يتعلق بإسرائيل قبل وقت قصير من وفاته، وادعى هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأسطوري للولايات المتحدة، في محادثة مع مراسل شبكة سي إن إن فريد زكريا، قبل وقت قصير من وفاته هذا الأسبوع، أنه “يشعر بالقلق إزاء فرص إسرائيل في البقاء على المدى الطويل”.

ويعتبر كيسنجر، الذي توفي عن عمر يناهز 100 عام، أحد أكثر الأشخاص تأثيرًا في السياسة الخارجية الأمريكية في الخمسين عامًا الماضية. حصل على جائزة نوبل للسلام لدوره في وقف الحرب في فيتنام. على مر السنين لعب أدوارا هامة في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، وكان أحد مهندسي عملية السلام بين مصر وإسرائيل عقب حرب 6 أكتوبر.

صدى البلد