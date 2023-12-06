المصرية للاتصالات: تعويض جميع العملاء بـ 10 جيجابايت على جميع الباقات





أعلنت الشركة المصرية للاتصالات انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، كما تؤكد الشركة أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بـأحد الكابلات البحرية.

واعربت الشركة عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين بـ 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

صدى البلد