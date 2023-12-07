بالصور.. “النقش على المعادن واحتفالات المولد النبوي الشريف” السودان يسجّل عنصرين في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو





تمكن السودان بفضل الله من تسجيل عنصرين ثقافيين في قائمة التراث الثقافي غير المادي العالمي لدى منظمة اليونسكو.

جاء ذلك في إطار اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو التي تنعقد حاليا بمدينة “كاسان” بجمهورية بوتسوانا في الفترة من 4 إلى 9 ديسمبر 2023م.

وقد قدم ملف السودان لهذا الترشيح المجلس القومي للتراث الثقافي وترقية اللغات القومية، الذي يعمل تحت اشراف وزير الثقافة والإعلام الاتحادية.