شاهد سميرة سعيد تخطف الأنظار بصورة جديدة مع نجلها شادي





شاركت الديفا سميرة سعيد جمهورها بأحدث صورها مع نجلها شادى ، من خلال حسابها الرسمي على موقع فيس بوك.

وطرحت سميرة سعيد خلال الأيام الماضية ، أغنية “إنسان آلى” وهى الأغنية العاشرة والأخيرة فى أغنيات ألبومها الجديد الذى يحمل نفس الاسم “إنسان آلي”.

أغنية “إنسان آلى” كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى هانى ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح، ورؤية نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

كانت الفنانة سميرة سعيد قد طرحت على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية منذ ايام برومو الأغنية، وكتبت: “اخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالى والتكنولوجيا الحديثة التى تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبآ.. وظهرت الديفا في الصوره كالعادة بشكل خارج عن المألوف، حيث ظهرت بوجهها نصفه حقيقى ونصفه الآخر روبوتيك.. وتقول كلمات أغنية “إنسان آلى”:.

صدى البلد