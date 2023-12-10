بالصور.. والي الجزيرة ومدير شرطة الولاية يطمئنان على صحة الفنان محمد ميرغني

اطمأن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف، واللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة الولاية ، بمستشفى الشرطة بمدني على صحة الفنان محمد بعد الوعكة التي ألمت به واستدعت نقله إلى المستشفى.

وشهد الزيارة الدكتور أسامة عبد الرحمن المدير العام لوزارة الصحة والأستاذ الهادي علي بوب المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والعميد شرطة د/خالد محمد نور مدير دائرة الشؤون العامة.

وخلال الزيارة اطمأن السيد الوالي ومدير الشرطة على مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للفنان محمد ميرغني، متمنين له الشفاء العاجل.

المكتب الصحفي لشرطة السودان