شبكة إخبارية أمريكية: السيسى حصن الأمان والاستقرار فى مصر





احتشد الآلاف من المصريين صباح الأحد أمام صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يُعد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بولاية ثالثة، حيث تجرى الانتخابات في ظل اشتعال الحرب على الحدود الشرقية لمصر في قطاع غزة، حيث تحول الرئيس السيسي لأيقونة الاستقرار والأمان للشعب المصري، حسبما ذكرت شبكة “سي إن بي نيوز” الأمريكية.

وأفادت الشبكة أن فوز الرئيس السيسي في المعترك الانتخابي الحالي في مصر من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر للتعامل مع التحديات الاقتصادية والأزمة المشتعلة في قطاع غزة، حيث تُعتبر مصر المفاوض الرئيسي في هذه القضية.

وتابعت أن الرئيس السيسي ينافسه 3 مرشحين آخرين، ولكنهم أقل شعبية، حيث يتمتع الرئيس السيسي بشعبية كبرى في الشارع المصري، خصوصًا بعد حملته الأخيرة للقضاء على التطرف والإرهاب.

وأضافت أن السيسي ظهر كحصن للاستقرار في مصر وحماية حدودها، خصوصًا مع اندلاع الصراع على الحدود الغربية في ليبيا، والتي تلتها الحرب الأهلية في السودان التي تشترك في الحدود الجنوبية مع مصر ثم أخيرًا الحرب في غزة التي تشترك في الحدود الشرقية مع مصر.

وتابعت أن نجاح الرئيس السيسي والحكومة والمؤسسات الأمنية في حماية حدود مصر من كافة هذه الصراعات زاد من مكانته في الشارع المصري بصورة كبيرة، بالإضافة إلى نجاح تعامله حتى الآن مع التحديات الاقتصادية.

وقال صندوق النقد الدولي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار، والذي تعثر بسبب تأخر طروحات بعض كبرى الشركات.

بينما أفادت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، بأن انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسية المصرية يأتي في ظل تباطؤ التضخم حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المناطق الحضرية 34.6٪ في نوفمبر مقارنة بـ35.8٪ في الشهر السابق، وفقًا لبيانات مركز الإحصاء.

وتابعت أن تراجع معدلات التضخم في مصر للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر مايو الماضي، يمنح الشعب دفعة إيجابية كبرى في ظل الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مدار 3 أيام.

صحيفة الدستور