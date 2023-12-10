انتخابات الرئاسة.. المرشح حازم عمر للمصريين: انزل وشارك لفرض إرادتك وربنا يولي من يصلح





أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بأحد المقار الانتخابية.

وتوجه خلال تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، صباح الأحد، بالشكر للمصريين بشكل عام، ولمؤيديه بشكل خاص لحرصهم على النزول للمشاركة في أولى ساعات بأيام الانتخابات الرئاسية، معقبا: «أشكر كل المؤيدين اللي عاوزني واللي مش عاوزني، انزل وشارك، الشعب هو السيد وله القرار، حط اختيارك عشان تفرض إرادتك والله يولي من يصلح».

وأعرب عن سعادته بحجم إقبال الناخبين على المقار الانتخابية؛ للمشاركة في عملية الاقتراع، مؤكدا أنه لن تتحقق إرادة الشعب إلا بمشاركته في هذا السباق الانتخابي والاستحقاق الدستوري.

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».

الشروق نيوز