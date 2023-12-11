أكثر من 4 مليون مشاهدة .. “ايمان الشريف” اقولك حاجة الرقيص قلبو بالكتف يا وليد الناس





تحظى المطربة السودانية الجماهيرية “إيمان الشريف” بتفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي، وتمتلك شعبية جارفة من المعجبين.

وحققت أغنيتها “وليد الناس” أكثر من 4 مليون مشاهد على “يوتيوب”، مع آلاف التعليقات والتفاعلات على الشبكات الاجتماعية الأخرى.

وتقول إيمان الشريف في الأغنية:

جلابية بيضا والشال لفحو في السلك يا وليد الناس .. اقولك حاجة الرقيص قلبو تايتنك يا وليد الناس

الطاقية بيضا والشال لفحو في الخلف يا وليد .. اقولك حاجة الرقيص قلبو بالكتف يا وليد الناس

العرس العرس يا حبيب غلو في السعر يا وليد الناس .. أقولك حاجة الرقيص قلبو بالشعر يا وليد الناس

وكانت الفنانة ايمان الشريف قدمت مجموعة من الحفلات الغنائية خارج السودان وأعلنت عن دعمها للقوات المسلحة في حربها لإنهاء تمرد قوات السريع ما عرضها لانتقادات واسعة بحسب رصد محرر “كوش نيوز“، وأدخلها في حرب إعلامية ونفسية مثيرة.

شاهد الفيديو “تايتنك” ايمان الشريف – الرقيص قلبو

نقلاً عن – “كوش نيوز“