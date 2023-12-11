يسرا تدلي بصوتها الانتخابي : المشاركة في الانتخابات واجب وطني





حرصت الفنانة يسرا على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها بكلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت يسرا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن ، وبلدنا تستحق ان تشهد هذه الاجواء الديمقراطية.

وشهدت لجنة كلية الفنون الجميلة توافد عدد متوسط من كبار السن للمشاركة في الانتخابات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتصدر الشباب المشهد أمام اللجنة للمشاركة والأدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

صدى البلد