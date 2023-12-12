ثقافة وفنون
رئيس وأعضاء مجلس السيادة يحتسبون عند الله تعالى الأستاذ الفنان محمد ميرغني
قال الله تعالى:
{وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}
صدق الله العظيم
بعد القبول بقضاء الله وقدره وبقلوب راضية ينعى مجلس السيادة ببالغ الحزن والأسى للشعب السوداني عامة وفاة المغفور له بإذن الله تعالي الأستاذ الفنان/ محمد ميرغني الذي لبى نداء ربه فجر اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ ديسمبر ۲۰۲۳م بمستشفي الشرطة بحاضرة ولاية الجزيرة ودمدني بعد مغالبة المرض.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بفيض مغفرته وأن يجعل الفردوس الاعلي متقلبه ومثواه وأن يلهم آله وذويه وجموع الشعب السوداني وكل محبيه داخل وخارج السودان الصبر الجميل وحسن العزاء.
ومجلس السيادة إذ ينعى الفنان/ محمد ميرغني، إنما ينعى للشعب السوداني رمزا من رموز الفن والثقافة والرياضة، حيث تميز الفقيد بالإبداع والفن وإثراء مكتبة الأغنية السودانية بالعديد من الألحان والأغاني الخالدة.
اللهم تقبله عندك بقبول حسن وأكرم نزله وألحقه بالصالحين “إنا لله وإنا إليه راجعون”.
سونا
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