والي الجزيرة يحتسب الأستاذ الفنان محمد ميرغني





قال تعالى: (وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون)

بمزيد من الحزن والأسى يحتسب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف عند الله تعالى الأستاذ المربي الفنان العملاق محمد ميرغني الذي إنتقل إلى جوار ربه صباح اليوم بمستشفى الشرطة بمدني بعد مسيرة حافلة من العطاء في تعليم الأجيال وإثراء الوجدان بالغناء الرصين.

وقد كان الراحل صاحب مدرسة فنية متفردة أثرت وجدان الشعب السوداني والمكتبة السودانية بالعديد من الأغنيات الوطنية والعاطفية.