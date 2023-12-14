شاهد بالفيديو “ايمان سيف” بطلة وداعاً جوليا تغني لو تعرف الشوق إنت يا المريود مع سحر الجيتار





لو تعرف الشوق .. انت يا المريود .. كنت مابتروح وتنسانى، هذه الكلمات الشجية التي يغنيها ملك الجاز السوداني “شرحبيل أحمد”، وجدت أداء بلون آخر من الممثلة والفنانة “ايمان سيف” بطلة فيلم وداعا جوليا.

شلت ليك الشوق الشوق .. لو بى اييدك كانت الاحلام .. مابنسيبها حرام .. نهجر الريدة ياحبيبى .. تعال ليه بتنسانى، وعبر فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب رصد محرر “كوش نيوز”، تغني إيمان سيف بمصاحبة عزف متفرد على الجيتار.

دى اصلها الريده .. فى القلوب بتروق، وفيلم وداعاً جوليا يعرض على عدد من دور السينما، وحقق نجاحاً ملحوظاً، وحصد مجموعة من الجوائز في محافل دولية.

شاهد الفيديو:

نقلاً عن – “كوش نيوز“