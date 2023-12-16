انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. عمرو أديب يكشف التفاصيل





أكد الإعلامي عمرو أديب، انفصال الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب، وذلك بعد فترة زواج وأزمات دامت لأكثر من 5 سنوات.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc» إن الفنانة شيرين عبدالوهاب أرسلت له رسالة تأكد من خلالها انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، قائلا: «شيرين أكدت طلاقها المهم الناس يبقى عندها قدرة تقف على رجلها».

وأكد «أديب» أن الطلاق بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب تم بشكل هادئ وراقي.

شيرين عبدالوهاب تحذف صورها مع حسام حبيب

وقامت شيرين بحذف جميع الصور التي تجمعها بالمطرب حسام حبيب على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

شيرين عبدالوهاب تعلن عن دويتو مع حسام حبيب

وفي وقت سابق كانت كشفت شيرين عبدالوهاب من قبل عن تعاونها مع حسام حبيب في عمل فني، وأعلنت ذلك خلال مشاركتها في حفل «روائع الموجي» قائلة: «في عمل قريب، هيجمعني أنا وحسام، وعشان نطلع حاجة حلوة وفن حلو أكيد بياخد وقت، عشان تكون حاجة جديدة ومختلفة».

المصري اليوم