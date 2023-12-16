ثقافة وفنون
شاهد بالفيديو .. “جاري وأنا جارو” .. الجالية السودانية بكاليفورنيا وفرقة من نساء السودان تحتفي بمخرج ومنتج “وداعاً جوليا”
احتفلت الجالية السودانية بكاليفورنيا وفرقة من نساء السودان بمخرج ومنتج “وداعاً جوليا” عبر غناء رائعة سيد خليفة “جاري وأنا جارو” وهي من الأغنيات التي عُرضت في الفيلم.
وعبر أداء طروب جميل قدمت نساء الفرقة عرض نال استحسان الحضور بالتصفيق والترديد المصاحب.
وكانت ايمان سيف بطلة فيلم وداعا جوليا غنت “جاري وأنا جارو” خلال الفيلم بأداء يحمل إحساس فني مرهف جعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي يتداولون المقطع بكثافة بحسب رصد محرر “كوش نيوز“.
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نقلاً عن – “كوش نيوز“
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