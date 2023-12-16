شاهد بالفيديو .. “جاري وأنا جارو” .. الجالية السودانية بكاليفورنيا وفرقة من نساء السودان تحتفي بمخرج ومنتج “وداعاً جوليا”

احتفلت الجالية السودانية بكاليفورنيا وفرقة من نساء السودان بمخرج ومنتج “وداعاً جوليا” عبر غناء رائعة سيد خليفة “جاري وأنا جارو” وهي من الأغنيات التي عُرضت في الفيلم.

وعبر أداء طروب جميل قدمت نساء الفرقة عرض نال استحسان الحضور بالتصفيق والترديد المصاحب.