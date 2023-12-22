لطافة ياسمين صبري وتأخير محمد إمام.. أبرز لقطات عرض فيلم “أبو نسب” – شاهد الصور





أقيم مساء الخميس العرض الخاص والأول للفيلم الكوميدي الجديد “أبو نسب” الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وغيرهم.

وحرص المخرج رامي إمام على حضور عرض أبو نسب والحديث عن العمل مع وسائل الإعلام والكاميرات، يليه المؤلف أيمن وتار والفنان ماجد الكدواني.

تدافع الجمهور بأعداد كبيرة لمشاهدة الفنانة ياسمين صبري بطلة الفيلم والتقاط الصور معها، وحضرت قبل بدء عرض الفيلم وتعاملت بلطافة وخفة ظل مع الكاميرات والجمهور.

وانتظر الجميع الفنان محمد إمام بطل الفيلم ساعات طويلة حتى حضر متأخرا ودخل على الفور إلى قاعة العرض محاط بالبودي جاردز دون المرور على السجادة الحمراء أو التقاط الصور مع أبطال الفيلم وتدافع الجمهور حوله في مشهد كاد أن يتسبب في أضرار كبيرة.

وارتدى محمد إمام الشال الفلسطيني معلنا تضامنه مع القضية لكن الكاميرات خارج قاعة السينما لم تتمكن من التقاط صور مناسبة له.

وحضر العرض عدد من النجوم لدعم أبطاله منهم الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا، يوسف ماجد الكدواني، أحمد الشامي، محمد جمعة، البلوجر كنزي مدبولي وغيرهم.

صدى البلد