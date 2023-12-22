“أجواء إيطالية بملابس أسبانية”.. شاهد هلا السعيد بإطلالة جديدة





وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنثوية تميل للألوان الصيفية المبهجة، حيث ارتدت فستان مشجر طويلًا وأوف شولدر مكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها بالإضافة لأحمر الشفاه.

وحرصت الفنانة هلا السعيد، على نشر صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، علقت عليها: “اللحظات الحلوة مابتجيش كتير، عشان كده لازم نعيشها من القلب، أجواء إيطالية بملابس أسبانية”.

وتفاعل الجمهور سريعًا مع هذه الإطلالة المبهجة، حيث حرص محبوها عبر السوشيال ميديا التعبير عن إعجابهم الشديد بهذه الإطلالة الصيفية.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل “المداح.. أسطورة العشق” بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

صحيفة الدستور