بيمضوني غصب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانية





نشرت إحدي الشركات المتخصصة فى مجال تسهيل إجراءات الحصول على جنسية إحدي الدول الأجنبية ، فيديوهات للفنان بيومي فؤاد أثناء توقيعه طلب للحصول على جنسية أجنبية .

وظهر بيومي فؤاد انه قام بطلب الحصول على الجنسية الثانية وجواز سفر الكاريبي، لتسهيل استخراج الفيزا لبعض الدول .

فيما نشرت الشركة فيديو أخر على سبيل المداعبة، يقول فيه بيومي فؤاد: أول مرة أمضي عقد وماخدش فلوس وأدفع أنا، بيمضوني غصب عني الحقوني .

ومن ناحية أخير استقبلت دور العرض السينمائية السعودية، الخميس المقبل، فيلم “كارت شحن”، من بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

يدور العمل حول “شريف” الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

صدى البلد