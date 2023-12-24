المخرج الهندي راجكومار هيراني يكشف النقاب عن سبب انتظاره 20 عاما للعمل مع شاروخان





تحدث المخرج الهندي راجكومار هيراني، الذي طُرح فيلمه “دونكي” بطولة شاروخان، للعرض مؤخرا، عن سبب تأخر عمله مع النجم الهندي.

وتذكر هيراني أنه عندما كان في كلية الإخراج السينمائي شاهد مسلسل “سيركاس”، وقال إنه أحب مشهدا أدى فيه شاروخان مناجاة فردية، بحسب ما أوردته موقع صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية التي تصدر بالإنجليزية.

وأضاف أنه قال لنفسه إنه فور تخرجه سوف يخرج فيلما مع هذا الممثل، مشيرا إلى أنه عندما تخرج صار شاروخان نجما، “وبالتالي اضطررت للانتظار عشرين عاما للتعاون معه في فيلم”.

وطُرُحَ فيلم دونكي في دور العرض يوم 21 ديسمبر، ويشارك في بطولته فيكي كاشول وتابسي بانو.

بوابة الأهرام