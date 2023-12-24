ثقافة وفنون
بفستان جميل.. شاهد ابنة داليا البحيري تشعل السوشيال ميديا بـ«الدير جيست»
تصدرت الفنانة داليا البحيري تريند السوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها بحفل الدير جيست.
وكانت قد اصطحبت الفنانة المصرية داليا البحيري ابنتها بحفل الدير جيست وأثارت ضجة كبيرة علي السوشيال ميديا.
وظهرت ابنة داليا البحيري بفستان اسود قصير علي شراب أسود ونسقت تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت بإسداله كيرلي.
وتداول مستخدمو الفيسبوك صورة ابنة داليا البحيري بشكل كبير بعد ظهورها مع والدتها.
واليكم الصور التي جمعت بين داليا البحيري ونجلتها بحفل الدير جيست.
صدى البلد
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