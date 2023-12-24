حزب المؤتمر السوداني: ما زالت انتهاكات قوات الدعم السريع أثناء وعقب استيلائها على مدينة ود مدني





قال حزب المؤتمر السوداني بأنه ما زالت انتهاكات قوات الدعم السريع أثناء وعقب استيلائها على مدينة ود مدني، واجتياحها عدداً كبيراً من قرى ولاية الجزيرة ومدنها الأخرى، مستمرة بشكل متصاعد.

– ندين بشدة “الجرائم البشعة” المرتكَبة من قبل قوات الدعم السريع في مدينة ود مدني ومدن وقرى ولاية الجزيرة، ونحملها المسؤولية الكاملة تجاهها، وندعوها للتوقف الفوري عن “الولوغ فيها”.

– نؤكد موقفنا المبدئي ضد كل أنواع الانتهاكات جراء الحرب – في كل أنحاء السودان – التي تطال المدنيين العزل، وتُدَمِّر البنية التحتية والمنشآت العامة، وضد القتل على أساس الانتماء الجهوي، وحملة اعتقالات المدنيين بوساطة الأجهزة الأمنية

– متمسكون بموقفنا الداعي للتحقيق في كل الانتهاكات والمحاسبة عليها.

– نحث الأطراف على إنهاء الحرب وليس دفع المواطنين للانخراط فيها، وزيادة التحشيد العسكري الذي يطيل أمد الحرب ومعاناة شعبنا، ويعظم احتمال تحورها لحرب أهلية.

– ندعو طرفي الحرب لإعلاء صوت “الحكمة والعقل”، واتخاذ “القرارات الشجاعة” التي تنهي هذا المشهد الدامي، وتصون أرواح الأبرياء ووحدة البلاد.