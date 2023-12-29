تواصل القصف الإسرائيلي على غزة ووفد من حماس يصل إلى مصر





يشن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قصفا على جنوب قطاع غزة فيما ينتظر وصول وفد من حماس إلى مصر للبحث في وقف لإطلاق النار يشمل أيضا إطلاق رهائن تحتجزهم الحركة، المصنفة إرهابية.

وكثفت القوات الإسرائيلية، ليل الخميس الجمعة، ضرباتها في قطاع غزة، خصوصا في رفح حيث هرع فلسطينيون نحو أكوام من الأنقاض بحثا عن ناجين.

وقال تيسير أبو العيش، لوكالة فرانس برس “كنا جالسين بهدوء (في المنزل) وفجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا”. أضاف “الشقة دمرت بالكامل وبناتي كن يصرخن. هناك كثير من الضحايا (…) نحاول إخراج الجيران من تحت الأنقاض لكن ثمة شهداء”.

وفي جنوب القدس أصاب فلسطيني إسرائيليَيْن في هجوم بسكين قبل أن يُقتل بالرصاص حسب الشرطة ومسعفين، فيما أشادت حماس بـ”عملية بطولية” نفذت “ردا” على الوضع في غزة.

وينتظر، الجمعة، وصول وفد من حماس إلى القاهرة لمناقشة خطة مصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن الذين تختطفهم حماس في مقابل إطلاق فلسطينيين سجناء لدى إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في 7 أكتوبر بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في الأراضي الإسرائيلية.

وخلف هجوم حماس غير المسبوق نحو 1140 قتيلا غالبيتهم مدنيون استنادا إلى الأرقام الإسرائيلية. كما جرى خلال الهجوم أخذ نحو 250 رهينة لا يزال 129 منهم مختطفين في غزة وفق إسرائيل.

وتشن إسرائيل قصفا مكثفا على القطاع المحاصر أعقبته باجتياح بري ما خلف أكثر من 21 ألف قتيل معظمهم نساء وأطفال.

وقال، أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، التي تديرها حماس، إن حصيلة القتلى في العمليات الإسرائيلية في غزة ارتفعت إلى 21320 شخصا.

في القاهرة سينقل وفد حماس إلى المصريين “رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم” حسب ما قال مسؤول في الحركة لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وأضاف المسؤول أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ”طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة”.

من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع، الخميس، في تل أبيب مع عائلات رهائن “نحن على اتصال (مع الوسطاء) في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا”.

الحرة