تجارة دول الخليج مع بريطانيا .. 74 مليار دولار





قال وزير الدولة البريطاني للسياسات التجارية، غريغ هاندز، إنه ما من شك في أن البحر الأحمر ممر ملاحي مهم جدا للتجارة العالمية، موضحا أن 89 % من التجارة البريطانية تشحن بحرا.

وأضاف في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” على هامش الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي أن حجما ضخما من التجارة العالمية يشحن بحرا، وأن جزءا كبيرا منها يمر عبر البحر الأحمر “بالتالي، أعتقد أننا محقون في العمليات التي أطلقناها”، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للحوثيين في اليمن.

وقال هاندزإن إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي “مهم جدا للمملكة المتحدة “، مؤكدا أن منطقة الخليج هي منطقة مهمة بالنسبة لبريطانيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج يصل إلى 59 مليار جنيه إسترليني سنويا (74.64 مليار دولار).

وقال إن الاتفاقية الخاصة بإنشاء منطقة تجارية حرة مع دول الخليج من المحتمل أن تزيد حجم التجارة بقرابة 16 بالمئة “ومن هنا تكمن أهمية هذه الاتفاقية”.

السياسة الكويتية