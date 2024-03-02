بـ9 خطوات.. كيف تهيئ جسمك لصيام صحي قبل شهر رمضان؟





مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ينشغل المصريون في مختلف أنحاء العالم بالاستعدادات الجسدية لاستقبال هذا الشهر الفضيل، فما هي أفضل الطرق الصحية لتهيئة الجسم قبل رمضان؟

الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ “مصراوي”، أوضحت بعض الخطوات الصحية التي تساعد الجسم على التكيف مع ساعات الصيام الطويلة.

صيام أيام متفرقة:

صيام أيام متفرقة قبل رمضان من أهم الخطوات التي تساعد على تهيئة الجسم للصيام، وتنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية، ما يُسهل على الشخص الصيام خلال شهر رمضان.

التباعد بين أوقات الوجبات :

نصحت أيضا، بالتباعد بين أوقات الوجبات وتقليل كميات الطعام، لتقليل الشعور بالجوع والعطش خلال ساعات الصيام.

تقليل الكافيين:

يمكن أن يسبب الكافيين الجفاف، لذلك يُنصح بتقليل استهلاكه قبل رمضان، خاصة في الأيام الأولى.

مساعدة المدخنين على الإقلاع:

الإقلاع عن التدخين خطوة صحية مهمة، خاصة في رمضان، حيث يمكن أن يسبب التدخين الجفاف والصداع خلال الصيام.

التغذية السليمة:

يعمل النظام الغذائي الصحي الغني بالخضروات والفاكهة والحبوب الكاملة، على تعزيز صحة الجسم بشكل عام، ما يُسهل على الشخص الصيام خلال شهر رمضان.

مرضى السكري والقلب.. استعدادات خاصة لشهر رمضان

لفتت أخصائية التغذية إلى، يحتاج مرضى السكري والقلب إلى اتباع خطوات خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك لضمان صيام آمن وصحي.

1. يساهم التباعد بين أوقات الوجبات في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتجنب انخفاضه المفاجئ خلال ساعات الصيام.

2. يجب على مرضى القلب والسكري استشارة الطبيب قبل شهر رمضان، للتأكد من أن حالتهم الصحية تسمح لهم بالصيام، ولتعديل جرعات الأدوية وأوقات تناولها بما يتناسب مع ساعات الصيام.

3. كما يجب على مرضى القلب اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، لتجنب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والوقاية من النوبات القلبية.

4. يساعد شرب الكثير من الماء والسوائل على تجنب الجفاف، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على صحة القلب ومستويات السكر.

مصراوي