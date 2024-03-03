164مليون دولارحيوانات حية تعرف على أكبر 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السودان عام 2023





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال عام 2023، وجاءت وفقا لما يلي وفق ما نشرت صحيفة (اليوم السابع):

1. منتجات مطاحن (شعير ونشا وحبوب) بقيمة 260 مليون دولار.

2. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 79 مليون دولار.

3. صابون بقيمة 49 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 47 مليون دولار.

5. ملابس مستعملة بقيمة 45 مليون دولار.

وفي المقابل جاءت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال عام 2023 وفقا لما يلي:

1. حيوانات حية بقيمة 164 مليون دولار.

2. قطن بقيمة 115 مليون دولار.

3. حبوب وأثـمار زيتية بقيمة 93 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 10 مليون دولار.

واجمالا بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان 1.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 6.4 %.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 979.9 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 954.3 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 386.9 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 23.4 %.

اليوم التالي