سيدة تُقبل محمد رمضان في الشارع: «بحبك يا جعفر العمدة» – شاهد





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمشاهد أثناء تواجده في منطقة شبرا، وهو يسير بين أهالي المنطقة.

والتف الجمهور حوله مرحبين به، معربين عن سعادتهم بتواجد محمد رمضان في المنطقة، وحرص الجميع على التقاط الصور معه.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي بـ«فيس بوك»، فيديو أثناء تواجده هناك، وسيدة كبيرة سنًا تُقبله تحيةً له، وتقول: «يا حبيبي، أنا بحبك يا جعفر العمدة».

ومؤخرًا، حقق الفنان محمد رمضان نجاحًا كبيرًا، من خلال أغنيته الجديدة «عربي» التي طرحها منذ أسبوعين فقط.

المصري اليوم