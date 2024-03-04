برئاسة محجوب حسن سعد .. القائد العام يلتقي وفد نهر النيل

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم وفد ولاية نهر النيل برئاسة الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد.

وقال الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد رئيس الوفد في تصريح صحفى نؤكد وقوف أبناء الولاية مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لردع المليشيا المتمردة على الشعب السوداني والقوات المسلحة .