سياسية
برئاسة محجوب حسن سعد .. القائد العام يلتقي وفد نهر النيل
التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم وفد ولاية نهر النيل برئاسة الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد.
وقال الفريق أول شرطة محجوب حسن سعد رئيس الوفد في تصريح صحفى نؤكد وقوف أبناء الولاية مع القوات المسلحة وهي تخوض معركة الكرامة لردع المليشيا المتمردة على الشعب السوداني والقوات المسلحة .
وقال” لدينا قناعة تامة بأن القوات المسلحة قادرة على حسم التمرد والقضاء عليه” لافتاً إلى دور المقاومة الشعبية في إسناد القوات المسلحة وصولاً للسلام والاستقرار وإنهاء الحرب فى السودان مؤكداً دعمهم الكامل للقوات المسلحة.
وأشار محجوب إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد حرص القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التام على القضاء على مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة.
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