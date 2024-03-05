«زراعة الشيوخ»: انخفاض أسعار السلع خلال أيام بنسبة تصل إلى 40% ..!





أكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ المصري، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ والتنسيق مع البنك المركزى والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم فى توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.

وقال الجبلى إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، يرتبط حاليا، بمدى سرعة والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.

وأضاف الجبلي، طن الذرة الصفراء على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى لابد أن يترتب عليه انخفاض كبير فى أسعار اللحوم والدواجن، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا فى السيطرة على الوضع الاقتصادي، يتبقى دورا على الحكومة يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات، والرقابة على الأسواق، والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، فى ظل وجود مخزون استراتيجى منه يكفى لستة شهور وفقا لما أعلنه وزير التموين.

وقال الجبلى، أيضا هناك دور مهم على المواطن، للإسراع فى انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع فى شراء أى سلعة، والانتظار حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى، متوقعا عودة مختلف الأسعار إلى معدلها الطبيعى خلال أيام قليلة مع حلول شهر رمضان، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك مع التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لضخ مزيد من السلع وكذلك فى ظل وعى المواطن وثقته فى خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الأسعار التى ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لم تكن أمر طبيعيا، وبالتالى لا يمكن استمراراها، ولكن لابد من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية بالإضافة إلى توعية المواطن.

بوابة روز اليوسف