منها تأشيرات دخول قطر.. 5 مزايا وخدمات في تطبيق هيا.. تعرف عليها





نوهت بوابة حكومة قطر الإلكترونية (حكومي) إلى مزايا تطبيق هيّا والخدمات التي يمكن الحصول عليها عند تحميل هذا التطبيق.

وأوضح موقع حكومي أن تطبيق هيا سيساعد الزوار في التخطيط لكل جوانب الرحلة إلى قطر عبر عدة خدمات ومميزات كالتالي:

التحقق من أنواع سمات الدخول إلى قطر والتقديم على المناسب منها

تسجيل بياناتك وسيارتك مسبقًا قبل العبور من خلال منفذ أبو سمرة الحدودي

البحث عن أماكن رائعة للزيارة في أنحاء قطر

استكشاف آخر الفعاليات في قطر

الاطلاع على معلومات حول سلامة السفر

الوصول إلى روابط سريعة لمعلومات حول الإقامة. والترفيه، والمواصلات والاتصالات، والتسوق والسفارات، وغيرها.

الشرق القطرية