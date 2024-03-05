حقيقة حدوث هزة أرضية في الكويت





أفادت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم الثلاثاء، بعدم حدوث أي زلزال داخل دولة الكويت إلى الآن.

وأكدت الشبكة الوطنية للرصد الزلازل في الكويت أن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شعور بعض المواطنين والمقيمين للاهتزازات شائعات وغير صحيح على الإطلاق.

وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، محافظة تسادوي في مقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين صباح الثلاثاء.

الشرق القطرية